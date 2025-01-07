Inter'e büyük şok! İtalya Süper Kupası'nın sahibi Milan

Inter ile Milan arasındaki İtalya Süper Kupası final karşılaşması Suudi Arabistan'da oynandı. Milan, İtalya Süper Kupası finalinde 2-0 geriye düştüğü maçta Inter'i 3-2 yenerek kupayı müzesine götürdü.

HAKAN SAKATLANDI, MAÇ 2-0 OLDU

Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle 35. dakikada oyundan çıktı. Lautaro Martinez'in 45+1. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde giden Inter, 47. dakikada Mehdi Taremi ile farkı ikiye çıkardı.

MİLAN'DAN TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Theo Hernandez'in 52. dakikada serbest vuruştan attığı golle umutlanan Milan, 80. dakikada Christian Pulisic ile beraberliği yakaladı. Milan'a kupayı kazandıran golü 90+3. dakikada Tammy Abraham attı.

13 MİLYON EUROLUK MAÇ

Suudi Arabistan'daki İtalya Süper Kupa finalinde Inter ile Milan toplam 13 milyon euroluk ödül havuzu için sahaya çıktı. Kazanan 8, kaybeden ise 5 milyon euro kazandı.