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Inter'e büyük şok! İtalya Süper Kupası'nın sahibi Milan

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İtalya Süper Kupası finalinde Milan, 2-0 geriye düştüğü maçta Inter'i 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Maç Suudi Arabistan'da gerçekleşti. Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, sakatlık nedeniyle 35. dakikada oyundan çıktı. Milan, 2-0 geri düştüğü maçı 3-2 kazanarak kupayı 8. kez müzesine götürdü. Milan'a kupayı kazandıran golü 90+3. dakikada Tammy Abraham attı.

Inter ile Milan arasındaki İtalya Süper Kupası final karşılaşması Suudi Arabistan'da oynandı. Milan, İtalya Süper Kupası finalinde 2-0 geriye düştüğü maçta Inter'i 3-2 yenerek kupayı müzesine götürdü.

HAKAN SAKATLANDI, MAÇ 2-0 OLDU

Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle 35. dakikada oyundan çıktı. Lautaro Martinez'in 45+1. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde giden Inter, 47. dakikada Mehdi Taremi ile farkı ikiye çıkardı.

MİLAN'DAN TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Theo Hernandez'in 52. dakikada serbest vuruştan attığı golle umutlanan Milan, 80. dakikada Christian Pulisic ile beraberliği yakaladı. Milan'a kupayı kazandıran golü 90+3. dakikada Tammy Abraham attı.

Inter'e büyük şok! İtalya Süper Kupası'nın sahibi Milan

13 MİLYON EUROLUK MAÇ

Suudi Arabistan'daki İtalya Süper Kupa finalinde Inter ile Milan toplam 13 milyon euroluk ödül havuzu için sahaya çıktı. Kazanan 8, kaybeden ise 5 milyon euro kazandı.

Inter'e büyük şok! İtalya Süper Kupası'nın sahibi Milan
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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