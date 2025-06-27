Inter'den Barış Alper Yılmaz için teklif

Galatasaray ile başarılı bir sezon geçiren milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın adı birçok takımla anılırken sıcak bir gelişme yaşandı.

INTER TEKLİF YAPTI

Calciomercato'da yer alan habere göre; Serie A Inter, 25 yaşındaki futbolcu Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a teklif yaptı. Haberde, Inter'in Galatasaray'a yaptığı teklife dair detaylara yer verilmedi ancak başarılı oyuncu için dolgun maaş sunduğu ifade edildi.

GALATASARAY'IN TALEBİ

Sarı-kırmızılılar, Avrupa'dan başta Leipzig'in ilgilendiği Barış Alper Yılmaz için en az 35 milyon euro bonservis geliri bekliyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 48 maçta sahaya çıkan Barış Alper Yılmaz, 14 gol attı ve 6 asist yaptı. Yıldız ismin piyasa değeri 21 milyon euro olarak gösteriliyor.