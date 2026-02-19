Haberler

Inter, Bodo/Glimt için video hazırladığına bin pişman oldu

Inter, Bodo/Glimt için video hazırladığına bin pişman oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Inter'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynayacağı karşılaşma öncesi hazırladığı anakonda temalı tanıtım videosu büyük ses getirdi. Ancak, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, sahasında Inter'i 3-1 mağlup etti. Beklenmeyen skorun ardından gözler yeniden maç öncesi yayınlanan videoya çevrildi ve sosyal medyada 'Video ters tepti' ve 'Bodo'yu hafife aldılar' yorumları yapıldı.

Inter'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynayacağı karşılaşma öncesi hazırladığı maç önü videosu büyük ses getirdi. Sinema filmi atmosferinde kurgulanan ve kısa sürede viral olan tanıtım klibi, maç sonrası bambaşka yorumlarla gündeme geldi.

ANAKONDA FİGÜRÜYLE GÖVDE GÖSTERİSİ

Karanlık ve gerilim dolu sahnelerle hazırlanan videoda Inter'i temsil eden dev bir anakonda yılanı ön plana çıktı. Anakonda figürü, İtalyan ekibinin gücünü ve sahadaki yırtıcı kimliğini simgeledi. Kulübün iddialı paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

SAHADA FARKLI SONUÇ

Ancak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, sahasında Inter'i 3-1 mağlup etti. Beklenmeyen skorun ardından gözler yeniden maç öncesi yayınlanan videoya çevrildi.

"VİDEO TERS TEPTİ" YORUMLARI

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada birçok futbolsever, Inter'in rakibini küçümsediğini öne sürerek "Video ters tepti" ve "Bodo'yu hafife aldılar" yorumları yaptı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Suç örgütlerine bilgi sızdırmışlar! 9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda polis gözaltına alınıyor
10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım

10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı

Çay evinde saldırı: İçeri girer girmez defalarca bıçakladı
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı

Annesi de paraya para demeyecek
Üzen sonuç! Karabağ'ın gücü Newcastle United'a yetmedi

Şampiyonlar Ligi'nde kahreden sonuç
Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz

Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz
Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı

Çay evinde saldırı: İçeri girer girmez defalarca bıçakladı
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor

Bir şehrimizin uykularını kaçıracak çıkış: Her yıl çöküyoruz
Ademola Lookman yine attı, Atletico Madrid 90'da yıkıldı

90. dakikada hazin son