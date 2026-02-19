Inter, Bodo/Glimt için video hazırladığına bin pişman oldu

Inter'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynayacağı karşılaşma öncesi hazırladığı maç önü videosu büyük ses getirdi. Sinema filmi atmosferinde kurgulanan ve kısa sürede viral olan tanıtım klibi, maç sonrası bambaşka yorumlarla gündeme geldi.

ANAKONDA FİGÜRÜYLE GÖVDE GÖSTERİSİ

Karanlık ve gerilim dolu sahnelerle hazırlanan videoda Inter'i temsil eden dev bir anakonda yılanı ön plana çıktı. Anakonda figürü, İtalyan ekibinin gücünü ve sahadaki yırtıcı kimliğini simgeledi. Kulübün iddialı paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

SAHADA FARKLI SONUÇ

Ancak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, sahasında Inter'i 3-1 mağlup etti. Beklenmeyen skorun ardından gözler yeniden maç öncesi yayınlanan videoya çevrildi.

"VİDEO TERS TEPTİ" YORUMLARI

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada birçok futbolsever, Inter'in rakibini küçümsediğini öne sürerek "Video ters tepti" ve "Bodo'yu hafife aldılar" yorumları yaptı.