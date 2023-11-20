İnönü Belediyesi Spor Kulübü Oryantiring Takımı Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı

Eskişehir İnönü Belediyesi Spor Kulübü Oryantiring Takımı, Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe yarışlarında 4 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından 18-19 Kasım tarihleri arasında Manisa'nın Demirci İlçesinde bin 259 sporcunun katılımlarıyla düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe yarışlarında İnönülü sporcular Eskişehir'e madalyalarla döndüler. 2 gün süren zorlu yarışların birinci gününde İnönü Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Elif Gökçe Avcı yarışmanın ilk etabını birinci bitirerek altın madalya sahibi olurken, Ayşe Akın Özdemir'de üçüncü olarak bronz madalya sahibi oldu. İkinci gün devam eden yarışlarda İnönülü sporculardan Zeynep Ece Sakallı ve Ayşe Akın Özdemir iki ikincilik elde ederek gümüş madalya kazandılar. İnönü Belediyesi Oryantiring Takımının başarılarından dolayı kutlayan Başkan Bozkurt, " Belediyemiz Oryantiring Takımımız Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe yarışlarında 4 madalya kazanarak, hem ilçemizi hem de şehrimizi gururlandırdılar. Sporcularımızı bizleri gururlandıran başarılarından dolayı canı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İnönü Belediyesi Spor Kulübü Oryantiring Takımı Sporcuları, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a verdiği katkı ve desteklerden dolayı teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR