İnönü Belediyesi Spor Kulübü Oryantiring Takımı'ndan Ecrin Nur Avcı birincilik elde etti

İnönü Belediyesi Spor Kulübü Oryantiring Takımı sporcularından Ecrin Nur Avcı, Dostumcup yarışlarının birincisi oldu. İnönü Belediyesi Spor Kulübü sporcuları ulusal ve yerel branşlarda büyük başarılar kazanmaya devam ediyor.

Eskişehir İnönü Belediyesi Spor Kulübü Oryantiring Takımı sporcularından Ecrin Nur Avcı, Dostumcup yarışlarının birincisi oldu.

İnönü Belediyesi Spor Kulübü sporcuları ulusal ve yerel branşlarda büyük başarılar kazanmaya devam ediyor. Bursa İnegöl İlçesinde 500 sporcunun katılımlarıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dostumcup Oryantiring Yarışlarında İnönü Belediyesi Spor Kulübü Sporcusu Ecrin Nur Avcı K10 kategorisinde büyük bir başarıya imza atarak birinci oldu. Başarılı sporcuyu tebrik eden İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, 3.Dostumcup oryantiring yarışlarında 500 sporcunun arasında birincilik elde eden başarılı sporcumuz Ecrin Nur Avcı kızımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Başarılı sporcu Ecrin Nur Avcı da katkı ve desteklerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR