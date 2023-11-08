İnönü Belediyesi Spor Kulübü Milli Takım Sporcusu Elif Gökçe Avcı, Dünya Kültür Mirası Koşusunda Birinci Oldu

Eskişehir İnönü Belediyesi Spor Kulübü'nün Milli Takım Sporcusu Elif Gökçe Avcı, Dünya Kültür Mirası Koşusunun birincisi oldu.

İnönü Belediyesi Spor Kulübünün Ulusal ve Yerel branşlardaki büyük başarıları kaldığı yerden devam ediyor. Ankara Polatlı İlçesinde 914 sporcunun katılımlarıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Gordion Yarı Maratonu Dünya Kültür Mirası 10Km koşusunda İnönü Belediyesi Spor Kulübü Sporcusu büyük bir başarıya imza atarak birinci oldu. Ulusal ve Yerel branşlarda adından sıkça söz ettiren İnönü Belediyesi Spor Kulübünün başarılı Milli Takım sporcusu Türkiye Oryantiring Takımında milli forma giyerek ülkemizi temsil ediyor. Yıllardır aldığı sayısız kupa ve madalyalara sahip İnönülü sporcuyu tebrik eden İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "Dünya Kültür Mirası Koşusunda 914 sporcunun arasında birincilik elde eden Belediyemiz Kulübünün başarılı sporcusu Elif Gökçe Avcı'yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Başarılı sporcu Elif Gökçe Avcı'da katkı ve desteklerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR