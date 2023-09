- Altay Bayındır, resmen Manchester United'da

İSTANBUL - Manchester United, Fenerbahçe'den 25 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır'ı 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Milli futbolcu, böylelikle Manchester United forması giyen ilk Türk oyuncu oldu.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, transfer çalışmalarına devam ediyor. Manchester temsilcisi, Fenerbahçe'den 25 yaşındaki milli kaleci Altay Bayındır'ı 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllığına renklerine bağladı. İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Altay, "Manchester United'a katılmak ve bu inanılmaz kulübü temsil eden ilk Türk oyuncu olmak büyük bir onur. Başarıya dair bir tutkum var ve bu özel oyuncu grubunun hedeflerimize ulaşmasına yardımcı olmak için her şeyi vereceğim. Böyle tecrübeli bir kaleci ekibiyle çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Her birimizin istendiğinde performans göstermeye hazır olması için birbirimizi destekleyeceğiz ve her gün yüksek standartlar ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

Manchester United Futbol Direktörü John Murtough ise, " Altay, kadromuza mükemmel bir katkı sağlıyor ve zaten güçlü olan deneyimli kaleci grubumuza daha fazla kalite katıyor. Güçlü bir Avrupa liginde sürekli olarak yüksek seviyede performans sergileyen kendisi, bu sezon ve sonrasında tüm müsabakalarda hedeflerimize ulaşmamızda bizi destekleyecek niteliklere sahip" diye konuştu.

Altay, kariyerinde forma giydiği 166 maçın 53'ünde kalesini gole kapatmayı başardı. Ay-yıldızlı futbolcu, geçen sezon Fenerbahçe ile Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı.

Altay Bayındır; Mason Mount, Andre Onana ve Rasmus Hojlund'un ardından United'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı dördüncü futbolcu oldu.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan İngiliz temsilcisi, Bayern Münih, Galatasaray ve Kopenhag ile birlikte A Grubu'nda yer alıyor.

Fenerbahçe ekonomik detayları açıkladı

Fenerbahçe de sitesinden yaptığı açıklamada Altay'a yeni takımında başarılar dilerken, transferin ekonomik detaylarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, bu transferden 5 milyon Euro bonservis bedelini kasasına koyacak. Altay Bayındır'ın sonraki satışından da yüzde 20 pay alacak olan Kanarya, satış bedelinin 10 milyon Euro'yu geçmesi halinde ayrıca 1 milyon Euro pay elde edecek.