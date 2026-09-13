Haberler

İngiltere Premier Lig'de Manchester derbisini City kazandı

Güncelleme:
+8 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Premier Lig'deki derbi maçta Manchester City, deplasmanda Manchester United'ı 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'deki derbi maçta Manchester City, deplasmanda Manchester United'ı 1-0 mağlup etti.

Manchester City'ye Old Trafford Stadı'ndaki mücadelede galibiyeti getiren golü 60. dakikada Erling Haaland attı.

Konuk takımda forma giyen Phil Foden, 23. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Sezona 4'te 4 yaparak başlayan Manchester City, aynı puana sahip Arsenal'ın ardından averajla ikinci sırada yer alıyor. Manchester United ise 4 puanla 13. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA
Suriye'de akaryakıt zamlarına karşı protestolar düzenleniyor

Komşu karıştı! Protestolar dalga dalga yayılıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi belli oldu: Tercihler 23-24 Eylül'de, atamalar 25 Eylül'de

Öğretmenlerin beklediği takvim belli oldu! İşte o tarihler
Arda Güler'in yedek başlaması İspanya'da tartışma yarattı

Arda için verilen karar ülkeyi karıştırdı
Sivasspor Başkanı esti gürledi: Türk futbolu bu hakemlerden temizlenmeli

Maç sonunda esti gürledi: Türk futbolu bu hakemlerden temizlenmeli
Amedspor, RAMS Başakşehir'i 5 golle sahadan sildi

Amedspor rakibini 5 golle sahadan sildi
Fenerbahçe'de Mert Müldür kararı

F.Bahçe'de milli yıldızla imza atılıyor
Erbakan'dan dikkat çeken 'evlilik yaşı' çıkışı

Erbakan'dan "evlilik yaşı" çıkışı! Kendi kızları üzerinden örnek verdi
Meslek lisesinde skandal görüntüler! Sınıfta okey oynayıp sigara içtiler

Skandal görüntülerin adresi bir meslek lisesi