İngiltere Milli Takımı'nın ilk Müslüman futbolcusu Djed Spence oldu

Premier Lig ekibi Tottenham forması giyen 25 yaşındaki sağ bek oyuncusu Djed Spence, gösterdiği başarılı performansın ardından İngiltere Milli Takımı'na ilk kez davet edildi.

İNGİLTERE MİLLİ TAKIMI'NA ÇAĞRILAN İLK MÜSLÜMAN

Ülkesinin Dünya Kupası Elemeleri'nde Andorra ve Sırbistan ile oynayacakları maç öncesinde kadroya çağrılan Müslüman kimlikli Spence, bu gelişmeyle birlikte İngiliz Milli Takımı'na davet edilen ilk Müslüman olmayı başardı.

"BU BİR LÜTUF"

İngiltere Milli Takımı'nda forma giyecek ilk Müslüman futbolcu olmasıyla ilgili konuşan Spence, "Bu bir lütuf. Gerçekten kelimelerle anlatılamaz bir duygu. Böyle bir şeyi ilk kez yaşıyorum. Belki baskı vardır, belki yoktur. Ama ben baskıya çok odaklanmam. Futbolu yüzümde bir tebessümle oynuyorum. Mutlu olduğumda gerisi zaten kendiliğinden geliyor."

"ÇOK DUA EDERİM, ŞÜKREDERİM''

Sözlerie devam eden Spence, "Öncelikle Tanrı en büyüktür. Çok dua ederim, şükrederim. Zor zamanlarımda da, kazandığımda da O'nun yanımda olduğuna inanırım. İnancım bana güç veriyor." sözlerini sarf etti.