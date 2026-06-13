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İngiltere Milli Futbol Takımı'na hırsızlık şoku

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2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için ABD'de bulunan İngiltere Milli Futbol Takımı'nın malzemeleri, Kansas'taki antrenman tesislerine taşınırken çalındı. Hırsızlar krampon, turnuva topu ve taktik ekipmanları götürdü.

2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'de bulunan İngiltere Milli Futbol Takımı, hırsızlık şokuyla sarsıldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Florida eyaletindeki hazırlık kampını tamamlayan İngiltere ekibinin malzemeleri, Missouri eyaletindeki Kansas şehrinde bulunan antrenman tesislerine taşınırken çalındı.

Hırsızlar, futbolcuların kişisel kramponlarını, resmi turnuva toplarını, teknik direktör Thomas Tuchel ve ekibinin taktik panoları ile tüm teknik antrenman ekipmanlarını götürdü.

Kansas şehrinin polis departmanından yapılan açıklamada, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
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