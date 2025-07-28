İngiltere Kadın Milli Takımı Euro 2025'i Kazandı

Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası Euro 2025'i finalde İspanyayı geçerek kazanan İngiltere Kadın Milli Futbol takımı'nda, defans Lucy Bronze'un sakatlığına rağmen turnuva boyunca forma giymiş olması konuşuluyor.

Bir önceki şampiyon İngiltere, unvanı elinde tutmak için finalde İspanya'yla karşı karşıya geldi.

İsviçre'nin Basel kentinde oynanan final maçının normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona erince maç penaltılara kaldı.

Seri atışlarda İspanyollar üç penaltıyı kaçırdı. İngiltere adına Chloe Kelly son atışı gole çevirdi ve şampiyonluğu getirdi.

Chelsea'de stoper pozisyonunda oynayan Lucy Bronze, penaltı atışlarından sonra yaptığı açıklamada "Aslında tüm turnuvayı kaval kemiğimdeki bir çatlakla oynadım. Fakat kimse bilmiyordu" dedi.

34 yaşına dört ay kalan Bronze, sahada İngiltere'nin en yaşlı oyuncusuydu ve turnuva boyunca 538 dakika sahada kaldı.

Bronze ayrıca İngiltere kadın milli futbol takımında en çok üst üste turnuva futbolu oynayan isimdi

Bronze biri penaltı atışlarında olmak üzere turnuvada iki gol attı.

Aslında İsveçle oynan çeyrek final öncesi İngiltere Teknik Direktörü tüm değişikliklerini kullandığında, maçın durduğu bir anda sağ ayağındaki destek bandajını sararken görüldü.

Bronze İsveçle oynana çevrek final maçında 2-0 geride olan takımına beraberliği getiren golü atmakla kalmadı, seri penaltılardan birini de gole çevirdi.

Lucy Bronze final maçında da acı çekmesine karşın 105 dakika sahada kaldı ve gözyaşları içinde oyundan alındı.

Bronze, "İngiltere forması giymek bunu gerektiriyor. Böyle durumlarda oynayarak birbirimize ve bizi mutlu sona götüren de buydu" dedi.

Lionesses- Dişi aslanlar lakaplı İngiltere Kadın Milli Futbol Takımı, bu zaferle İngiltere dışında büyük bir kupa kazanan ilk ulusal futbol takımı olma unvanını kazandı.

Aynı zamanda şampiyonluk unvanını koruyan ilk ulusal futbol takımı da oldu.

Şampiyon takım bugün Londra'nın merkezinde üstü açık bir otobüsle zafer turu atacak.

Buckingham Sarayı'nın önünde de kutlamalar yapılacak.