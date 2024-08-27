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Görüntüler İngiltere'den! Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, taraftarları selamladı

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30 milyon euro ve bonuslar karşılığında Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, yeni takımının Crawley Town ile oynayacağı İngiltere Lig Kupası maçı öncesinde The Amex'te tribünlerle buluşarak taraftarları selamladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a resmi olarak transfer olmaya hazırlanan milli yıldız Ferdi Kadıoğlu, yeni takımının taraftarlarıyla buluştu.

MAÇ ÖNCESİ TARAFTARLARI SELAMLADI

Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın Crawley Town ile oynayacağı İngiltere Lig Kupası maçı öncesinde The Amex'te tribünleri selamladı.

FENERBAHÇE'YE KAZANDIRDIĞI PARA

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transferini KAP'a bildirdi. Yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel Futbolcumuz Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun İngiliz Kulübü TheBrighton and Hove Albion FC'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin30.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusundataraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olandayanışma katkı bedelleri The Brighton and Hove Albion FC tarafındanödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak The Brighton and Hove Albion FC tarafından, Kulübümüze azami 5.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir.

Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; The Brighton and Hove Albion FC'nin elde edeceği transfer bedelinin %10'u sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir."

FENERBAHÇE KARİYERİ

2018 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan Ferdi Kadıoğlu, Sarı-lacivertli forma altında çıktığı 203 maçta 18 gol attı ve 22 asist yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Fethi Tilki:

Ferdi gitti Fenerbahçe bitti yazık ya en iyi oyuncumuzdu bu sene hiç bir şey yapamaz bu Fenerbahçe ben size diyim keşke gitmeseydi çok üzüldüm bu senede rezil geçer demedi demeyin yazıklar olsun

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