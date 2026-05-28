"Benim adım Vatan" dedi, ay-yıldızlı formayı seçti

İngiltere Championship takımlarından Norwich City'nin 21 yaş altı takımında forma giyen Vatan Özcan, Ferdi Kadıoğlu'nu takip ettiğini ve gelecekte Türk Milli Takımı'nın değişmez sol beki olmak istediğini söyledi.

Norwich City'nin alt yaş takımlarıyla 22 maça çıkan ve iki asist yapan 18 yaşındaki Vatan, futbola 6 yaşında başladığını belirterek, "7 yaşında Chesterton Eagles'a katıldım. Orada 1-2 sene oynadıktan sonra Milton Colts'a geçtim. Norwich City beni iki hafta denedi, çok beğendi. 7 yıldır buradayım, her yaş grubunda oynadım ve çok geliştim." diye konuştu.

İngiltere'nin alt yaş milli takımlarıyla sahaya çıktığını ve çok güzel deneyim kazandığını kaydeden genç sol bek, "Ama Türk Milli Takımı beni çağırdığı zaman düşünmeden 'evet' dedim. Çünkü benim adım Vatan. Evim Türkiye, ailem Türkiye'den geldi. Tatillerde zaten hep oraya dönüyorum. Milli takım benim için çok önemli. Kısa süre içinde önce Ümit Milli Takım formasını, sonrasında da A Milli Takım formasını giymek istiyorum. İnşallah ondan sonra da her turnuvada güzel şeyler yaşayacağım." ifadelerini kullandı.

"Türk lokumu ya da Türk maestro diyorlar"

Hollanda, Portekiz, İtalya ve Türkiye'den takımların ilgisinin kendisini çok mutlu ettiğini aktaran Vatan, "Ben de Ferdi ağabey (Kadıoğlu) gibi Premier Lig'de oynamak istiyorum. Ferdi ağabeyi beğenerek izliyorum. O da Premier Lig'de oynuyor. Bu sezon harika bir gol attı. A Milli Takım'ın değişmez sol beki olmak istiyorum. Norwich City'de A takımda forma giymeye yaklaştığıma inanıyorum. Şans gelecek inşallah." şeklinde görüş belirtti.

Norwich City'de takım arkadaşlarıyla ilişkisinin çok iyi olduğunu dile getiren Vatan, "Türk olduğum için bana hep takılıyorlar. 'Türk lokumu' ya da 'Türk maestro' diyorlar. Maestro demelerini daha çok seviyorum. Çünkü bazen takımı ben yönlendiriyorum." dedi.

Hafta boyunca Norwich'te sıkı bir çalışma tempolarının olduğunu, ailesini ve Türk yemeklerini çok özlediğini anlatan Vatan, "Hafta sonları eve dönüyorum. Annemin Türk yemeklerini yiyorum. Çok özlüyorum. Norwich'te olduğum zamanlar da bir Türk restoranı var, hafta 2-3 kez orada gidiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
