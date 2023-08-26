İngiltere'de Ozan Tufan fırtınası! Gol krallığında zirveye oturdu

İngiltere Championship'in 4. haftasında Hull City, sahasında Bristol City ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada ev sahibi ekibin tek golünü atan Ozan Tufan, bu sezon 4 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Milli futbolcu an itibarıyla İngiltere Championship gol krallığında zirvede bulunuyor.