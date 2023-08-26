İngiltere'de Ozan Tufan fırtınası! Gol krallığında zirveye oturdu
Spor Haberleri
İngiltere Championship'in 4. haftasında Hull City, sahasında Bristol City ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada ev sahibi ekibin tek golünü atan Ozan Tufan, bu sezon 4 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Milli futbolcu an itibarıyla İngiltere Championship gol krallığında zirvede bulunuyor.
Hull City, İngiltere Championship'in 4. haftasında Bristol City ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede Hull City'nin tek golünü atan Ozan Tufan, gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.
HULL CITY'NİN TEK GOLÜNÜ ATTI
Karşılaşmada Hull City'nin golünü 17. dakikada Ozan Tufan atarken Bristol City ise 62. dakikada Nakhi Wells kaydetti. Bu sonuçla Hull City, 7 puanla 5. sırada yer aldı.
GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEDE
Ozan Tufan, Bristol City maçında fileleri havalandırarak ligde 4 gole ulaştı. Milli futbolcu böylece gol krallığı yarışında rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti.