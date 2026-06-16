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İngiltere'de sakatlanan Livramento yerine Chalobah Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı'nda sakatlanan Tino Livramento'nun yerine Trevoh Chalobah kadroya dahil edildi. Livramento, antrenmanda baldır sakatlığı yaşadı.

NEW 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı'nda sakatlanan Tino Livramento yerine Trevoh Chalobah kadroya dahil edildi.

FIFA'nın açıklamasında, "Livramento, pazar günü antrenmanda yaşadığı baldır sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı." denildi.

Açıklamada, sol bek Livramento'nun yerine kadroda defans oyuncusu Trevoh Chalobah'ın olacağı bilgisi verildi.

İngiltere, L Grubu ilk maçında yarın Hırvatistan ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Erel
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