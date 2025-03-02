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Premier Lig devi, Yusuf Akçiçek için Kadıköy'de olacak

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Fenerbahçe'de aldığı kısa sürede gösterdiği performansla adından söz ettiren Yusuf Akçiçek, İngiliz Premier Lig takımlarından Tottenham'ın radarına girdi. İngiliz ekibinin scoutları, Bundesliga devlerinin de gözüne kestirdiği 19 yaşındaki Yusuf'u Antalyaspor maçında Kadıköy'de izleyecek.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun gelişiyle A takımda süre bulmaya başlayan ve bu fırsatı iyi değerlendiren 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek, Avrupa'nın devlerini peşine takmaya devam ediyor. Yusuf'u gözüne kestiren son takım İngiltere Premier Lig ekibi Tottemham.

KADIKÖY'DE İZLEYECEKLER

Tottenham'ın 2 Mart Pazar günü (Bugün) Kadıköy'de oynanacak Antalyaspor maçında scout ekiplerine 19 yaşındaki stoperi izleteceği öğrenildi. Yusuf'u Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih ve Bayer Leverkusen de takibe almış ve izlemişti. Galatasaray derbisinde 90 dakika sahada kalan genç futbolcu, dev maçı takip eden birçok scoutun da radarına girmeyi başarmıştı.

MOURINHO'DAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Mourinho, Yusuf Akçiçek için "Oynamaya başlamadan önce de belirtmiştim. Bir gün oynadığında en iyi cevabını sahada vereceğini söyledim. Her gün yapmış olduğu çalışmaların karşılığını veriyor. Ama ona dikkat etmem gerekiyor. Bu futbol ülkesinde insanlar oyuncuları yukarı çıkardıkları gibi aşağıya da çekiyorlar" diye konuşmuştu.

SEZON PERFORMANSI

Yusuf Akçiçek, Antalyaspor maçı öncesinde bu sezon tüm kulvarlarda Fenerbahçe formasıyla 13 maça çıktı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun üzerine titrediği genç stoper, bu karşılaşmalarda 715 dakika sahada kaldı. 19 yaşındaki futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı da verdi. Galatasaray altyapısından ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye imza atan Yusuf'un takımıyla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Premier Lig devi, Yusuf Akçiçek için Kadıköy'de olacak
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Onun gideceği tek kulüp ancak Çaykur Rizespor olur ;) ;)

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