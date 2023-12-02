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KBSL: İzmit Belediyespor: 72 Melikgazi Kayseri Basketbol: 76

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'a 76-72 mağlup oldu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'a 76-72 mağlup oldu.

Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Göksun Öz, Burak Erkan, Gündoğan Ali Balaban

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Khaalia Hillsman 17, Gergana İvanova 7, Sierra Lashe Calhoun 5, Ayşe Cora 11, Özge Özışık 2, Başak Altunbey, Ezgi Manlacı, Jaime Nared 25, Dilara Tongar 2, Ferda Yıldız 3

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Melikgazi Kayseri Basketbol: Claudia Cuic 15, Sevgi Tonguç 1, Aaryn Ellenberg 16, Fatmanur Karakaş, Merve Arı 5, Ayşegül Günay Aladağ 2, Gintare Petronyte 26, Damla Gezgin 3, Nazlı Bircan Gökdemir, Joyner Holmes 8

Başantrenör: Emre Özsarı

1.Periyot: 14-16 (Melikgazi Kayseri Basketbol lehine)

İlk yarı: 34-31 (İzmit Belediyespor lehine)

3.Periyot: 59-55 (İzmit Belediyespor lehine) - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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