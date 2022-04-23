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ING Basketbol Süper Ligi

AA - Ali Korkmaz - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Ali KöseoğluPınar Karşıyaka: Taylor 7, Yunus Sonsırma 6, Colson 21, M'Baye 13, Tyus 6, Mahir Ağva, Can Korkmaz, Burak Can Yıldızlı 7, Roll 10Büyükçekmece Basketbol: Miller 14, Crawford 23, Enes Berkay Taşkıran 4, Herun...

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Ali Köseoğlu

Pınar Karşıyaka: Taylor 7, Yunus Sonsırma 6, Colson 21, M'Baye 13, Tyus 6, Mahir Ağva, Can Korkmaz, Burak Can Yıldızlı 7, Roll 10

Büyükçekmece Basketbol: Miller 14, Crawford 23, Enes Berkay Taşkıran 4, Herun 13, Bruinsma 6, Kadir Bayram 10, Milosevic 6, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Mustafa Kurtuldum 2

1. periyot: 23-14

Devre: 39-38

3. periyot: 51-56

ING Basketbol Süper Ligi 29. hafta mücadelesinde Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 78-70 yendi.

Büyükçekmece Basketbol'un 10. galibiyetine ulaştığı ligde, Pınar Karşıyaka 12. yenilgisini yaşadı.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Mustafa Kemal Atatürk, Emin Moğulkoç, Karşıyaka, basketbol, Spor, Haberler

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