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ING Basketbol Süper Ligi

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Gazanfer BilgeHakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Ayşe Nur YazıcıoğluBüyükçekmece Basketbol: Crawford 18, Enes Berkay Taşkıran 19, Bruinsma 24, Miller 13, Herun 14, Kadir Bayram, Clyburn, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 5, Mustafa KurtuldumBeşiktaş Icrypex: Lawson 16, Ercan Osmani...

FIRAT, MALATYA (AA) - Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Büyükçekmece Basketbol: Crawford 18, Enes Berkay Taşkıran 19, Bruinsma 24, Miller 13, Herun 14, Kadir Bayram, Clyburn, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 5, Mustafa Kurtuldum

Beşiktaş Icrypex: Lawson 16, Ercan Osmani 22, Whitehead 11, Egehan Arna 17, Kenan Sipahi 12, Mehmet Yağmur 3, Yağız Aksu, Reaves 4, Oğuzhan Göktepe 2

1. periyot: 29-28

Devre: 56-49

3. periyot: 77-64

ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Büyükçekmece Basketbol, sahasında Beşiktaş Icrypex'i 93-87 mağlup etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk çeyreğinde iki takım da farkın dört sayıdan fazla artmasına izin vermedi. Ev sahibi ekip, son bir dakikada Bruinsma ve Fırat Alemdaroğlu'nun 5 sayılık serisiyle ilk periyodu 29-28 önde kapadı.

İkinci çeyreğe Mehmet Yağmur, Whitehead ve Kenan Sipahi'nin üç sayılık basketleriyle etkili başlayan siyah-beyazlılar, rakibinin son bölümdeki 9-0'lık serisine engel olamayınca soyunma odasına 56-49 geride gitti.

İkinci devrenin başında Enes Berkay Taşkıran'ın üç sayılık basketiyle farkı 10 sayıya çıkaran (59-49) Büyükçekmece Basketbol, kalan bölümde oyunu domine ederek salondan 93-87 galip ayrıldı.

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Fatih Arslanoğlu, Yener Yılmaz, basketbol, Fırat, Spor, Haberler

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