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ING Basketbol Süper Ligi

AA - Sergen Sezgin - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: TOFAŞHakemler: Erşan Kartal, Fatih Arslanoğlu, Sinem TetikFrutti Extra Bursaspor: Needham 25, Onuralp Bitim 4, Andrews 14, Dudzinski 23, Hayes 6, Metin Türen 6, Mithat Can Özalp, Birkan Batuk, Ömer Utku Al 6Pınar Karşıyaka: Yunus Emre Sonsırma 9, M'Baye 19, Colson 15, Taylor 12, Tyus...

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Erşan Kartal, Fatih Arslanoğlu, Sinem Tetik

Frutti Extra Bursaspor: Needham 25, Onuralp Bitim 4, Andrews 14, Dudzinski 23, Hayes 6, Metin Türen 6, Mithat Can Özalp, Birkan Batuk, Ömer Utku Al 6

Pınar Karşıyaka: Yunus Emre Sonsırma 9, M'Baye 19, Colson 15, Taylor 12, Tyus 8, Mahir Ağva 4, Roll 6, Berkan Durmaz, Can Korkmaz 4, Burak Can Yıldızlı

1. Periyot: 16-29

Devre: 45-48

3. Periyot: 62-60

Beş faulle çıkanlar: 35.29 Taylor (Pınar Karşıyaka), 39.41 Metin Türen (Frutti Extra Bursaspor)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasından ertelenen maçta Frutti Extra Bursaspor, Pınar Karşıyaka'yı 84-77 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

AA / Sergen Sezgin - Spor

Fatih Arslanoğlu, Onuralp Bitim, Erşan Kartal, Needham, Spor, Haberler

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