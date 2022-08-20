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İnekleri görenler gözlerine inanamadı! Ümraniyespor-Galatasaray maçı öncesi olay görüntü

Spor Haberleri

Rezerv Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ümraniyespor'u 9-0 yendi. Ümraniyespor Tesisleri'nin inşaat halinde olması sebebiyle futbolcuların geçici soyunma odasından sahaya geldikleri sırada, otlayan ineklerle aynı kadraja girmesi sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Galatasaray, Rezerv Lig mücadelesinde Ümraniyespor'u 9-0 yendi. Karşılaşma öncesinde futbolcuların sahaya çıktığı esnada ise ilginç bir görüntü objektiflere yansıdı.

FUTBOLCULAR VE İNEKLER AYNI KADRAJA GİRDİ

Ümraniye Tesisleri'nin inşaat halinde olması sebebiyle futbolcuların geçici soyunma odasından sahaya geldiği sırada otlayan ineklerle aynı kadraja girmesi büyük ilgi çekti. Futbolseverleri oldukça şaşırtan görüntü, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Fotoğrafın sahibi Oguz Yörük ise objektifine takılan o görüntüyü, "Ümraniyespor Galatasaray rezerv maçından yurdum manzaraları" ifadelerini kullanarak paylaştı.

İnekleri görenler gözlerine inanamadı! Ümraniyespor-Galatasaray maçı öncesi olay görüntüFotoğraf: Oguz Yörük

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