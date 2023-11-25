İnegölspor ve Amed Sportif Faaliyetler Berabere Kaldı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 15'inci hafta maçında İnegölspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.
STAT: İnegöl ilçe
HAKEMLER: Alper Oran, Kerem İlitangil, Gökhan Yüksel
İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi - Muhammed Samed Karakoç (Dk. 74 Eren Emre Aydın), Serhat Baştan, Yusuf Kocatürk, Cengiz Ötkün, Kadir Turhan, Orhan Aktaş (Dk. 59 Emre Toptan), Yusuf Talum, Uğur Utlu, Okan Deniz, Mustafa Batuhan Altıntaş (Dk. 69 Uğur Mustafa Türk)
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Aykut Özer - Serkan Odabaşoğlu, Taner Gümüş (Dk. 68 Muhammed Enes Durmuş), Yusuf Tursun (Dk. 78 Gökhan Alsan), Mehmet Özdıraz (Dk. 78 Yılmaz Ceylan), Berk İsmail Ünsal (Dk. 68 Ahmet Dereli), Uğur Adem Gezer, Alaettin Batuhan Tur, Veli Çetin, Oktay Aydin, Onur Karakabak
SARI KARTLAR: Samed Karakoç ( İnegölspor ) - Yusuf Tursun, Taner Gümüş (Amed Sportif Faaliyetler)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 15'inci hafta karşılaşmasında İnegölspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 berabere kaldı.