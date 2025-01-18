Üye Girişi
Haberler
Netanyahu: Serbest bırakılacak esirlerin listesi elimize ulaşana kadar ateşkes olmayacak

Netanyahu'dan yeni bahane: Liste elimize ulaşana kadar ateşkes yok
Netanyahu: Savaş henüz bitmedi, gidecek çok yolumuz var

Netanyahu'dan ateşkese saatler kala endişelendiren sözler
Gazze'de ateşkes anlaşması sonrası İsrail siyaseti karıştı: Tepkilerin hedefinde Netanyahu var

Ateşkes sonrası İsrail karıştı! Netanyahu'ya şok suçlamalar
CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz

CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz

İnegölspor ve Altınordu Golsüz Berabere Kaldı

İnegölspor ve Altınordu Golsüz Berabere Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 18. haftasında İnegölspor, sahasında Altınordu ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamazken, bazı oyuncular sarı kart gördü.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 18. haftasında İnegölspor sahasında karşılaştığı Altınordu ile golsüz berabere kaldı.

Hakemler: Ahmet Resuloğlu, Mehmet Büyükyılmaz, Mehmet Sonay

İnegölspor: Yüksel Egemen Yaylı, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse, Alican Özfesli (Mustafa Mete Tetik dk. 58), Ali Mert Aydın (Bilal Gündoğdu dk. 72), İsmail Zehir, Uğur Utlu, Yusuf Tursun (Recep Efe Koçak dk. 83), Fatih Aktay (Hasan Alp Altınoluk dk. 83), Sadık Arda Yılmaztürk (Alpay Koçaklı dk. 72)

Altınordu: Serhat Öztaşdelen, Mete Yıldız (Ali Çırak dk. 70), Eren Tokat, Bahattin Karahan (Koray Dağ dk. 18, Emre Sabri Aydınel dk. 69), Hüseyin Bulut (Mustafa Duru dk. 88), Keni Var Uzun, Uğur Çetinkaya (Furkan Yöntem dk. 69), Yusuf Şahin Örnek, Emir Can Gencel, Sami Satılmış, Burak Gültekin

Sarı kartlar: Sadık Arda Yılmaztürk, Fatih Aktay (İnegölspor) Sami Satılmış, Burak Gültekin (Altınordu) - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık
img

Dilan Çıtak'ın dansı sosyal medyayı salladı
img

Hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem için bakanlık harekete geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonluk vurgun yapıp kendine yılın iş adamı ödülü verdiren dolandırıcı yakalandı

Milyonluk vurgun yapıp kendine yılın iş adamı ödülü verdirtmiş
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, canlı yayında Beşiktaş'ın teklifini açıkladı

Samsunspor başkanı, canlı yayında Beşiktaş'ın teklifini açıkladı
Gazze için yüz binlerce insanın boykot ettiği Starbucks'tan karar: İşten çıkarma yapacağız

Gazze boykotu işe yaradı mı? Starbucks'tan flaş karar
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
Maçın önüne geçti: Herkes son saniyede yaşanan pozisyonu konuşuyor

Herkes son saniyede yaşanan bu pozisyonu konuşuyor
Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.