İnegölspor, Şanlıurfaspor'a 2-1 Mağlup Oldu

İnegölspor, Şanlıurfaspor'a 2-1 Mağlup Oldu
Güncelleme:
TFF 2. Lig Beyaz Grup 4. hafta maçında İnegölspor, sahasında konuk ettiği Şanlıurfaspor'a 2-1 yenilerek hayal kırıklığı yaşadı. İnegölspor'un golü 21. dakikada Hasan Alp Altınoluk'tan gelirken, Şanlıurfaspor'un gollerini Berk İsmail Ünsal 78. ve 81. dakikalarda attı.

Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Hakan Tunç, Mert Altan Çakır

İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya (Taha Cebeci dk. 86) Taner Gümüş, Kerem Dönertaş, Mete Sevinç, Hüseyin Afkan, Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Yusuf Tursun (Yasin Ozan dk. 81) Enes Yılmaz, Hasan Alp Altınoluk (İbrahim Sürgülü dk. 72)

Şanlıurfaspor: Burak Öğür, Levent Gülen, Berk Yıldız, Berk İsmail Ünsal (Mazlum Demir dk. 84) Yılmaz Ceylan (Safa Kınalı dk. 46) Çınar Tarhan (Güney Tutcuoğlu dk. 46) Orhan Nahırcı (Sinan Kurumuş dk. 67) Recep Yemişçi, Onur Karakabak, Vedat Bora (Mert Çölgeçen dk. 46) Sadık Arda Yılmaztürk

Goller: Hasan Alp Altınoluk (dk. 21) (İnegölspor), Berk İsmail Ünsal (dk. 78 ve 81) (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Kerem Dönertaş, Yusuf Tursun, Taha Cebeci (İnegölspor) - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
