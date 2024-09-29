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İnegölspor, Kepez Spor'u 1-0 Mağlup Etti

İnegölspor, Kepez Spor'u 1-0 Mağlup Etti
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İnegölspor, sahasında Kepez Spor Futbol'u 1-0'lık skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta tek golü Mustafa Mete Tetik kaydetti.

STAT: İnegöl ilçe

HAKEMLER: Birkan Altındaş, Muhammed Yıldız, Murat Şimşek

İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, Mustafa Mete Tetik (Dk. 74 Recep Efe Koçak) İbrahim Can Köse, Batuhan Günaldı, Özcan Aydın (Dk 69 Alpay Koçaklı) (Dk 90 Bilal Gündoğdu), Orhan Aktaş, İsmail Zehir, Fatih Aktay (Dk. 69 Hasan Alp Altınoluk) Sadık Arda Yılmaztürk

KEPEZ SPOR FUTBOL: Burak Çapkınoğlu, Emrah Taysı, Selim Ay, Emre Can Atila (Dk. 76 Safa Kınalı), Murat Yılmaz (Dk 76 Ahmet Yazar) Cerem Talha Dinçer, Serkan Yavuz, Furkan Çil (Dk 71 Üstün Bilgi), Muhammed Mustafa Pınarcı (Dk. 46 Aykut Uluç), Onur Karakabak, Melik Derin (Dk. 46 Ahmet Hakan Demirli)

GOL: Mustafa Mete Tetik ( İnegölspor )

SARI KARTLAR: İsmail Zehir, Batuhan Günaldı ( İnegölspor ) Murat Yılmaz, Aykut Uluç ( Kepez )

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İnegölspor, sahasında ağırladığı Kepez Spor Futbol'u 1-0 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Mustafa Mete İnegölspor 3-sayfa İnegöl Futbol Kepez Spor

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