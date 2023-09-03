İnegölspor ile Fethiyespor Berabere Kaldı
TFF 2'nci Lig ekibi İnegölspor, sahasında Fethiyespor ile 0-0 berabere kaldı.
STAT: İnegöl İlçe
HAKEMLER: Batuhan Gültek, İsmail Ertunç, Mehmet Şenkaya
İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi, Yusuf Ziya Gümüş, Muhammed Samed Karakoç, Niyazi Batuhan Salman (Dk. 80 Serhat Baştan), Uğur Mustafa Türk (Dk. 61 Mustafa Batuhan Altıntaş), Mete Sevinç, Cengiz Ötkün (Dk. 80 Orhan Aktaş), Kadir Turhan, Uğur Utlu (Dk. 80 Yusuf Kocatürk), Emre Toptan, Erkan Arda Çağdaş (Dk. 36 Serdarcan Eralp)
FETHİYESPOR: Enes Fidayeo, Şahan Akyüz, Rıdvan Türker, İlyas Yılmazer, Nurettin Çakır (Dk. 62 Ali Ceylan), Abdullah Balıkçı, Berkay Samancı (Dk. 62 Mert Çayır), Ömer Mert Gündüz (Dk. 88 Selim Kayacı), Özcan Yaşar (Dk. 83Aykut Uluç), Ramazan Çevik (Dk. 83 Burak Özduman), Sezer Özmen
SARI KARTLAR: Cengiz Ötkün, Muhammed Samet Karakoç, Yusuf Ziya Gümüş( İnegölspor ) Şahan Akyüz, Nurettin Çakır( Fethiyespor )
?TFF 2'nci Lig ekibi İnegölspor sahasında ağırladığı Fethiyespor ile 0-0 berabere kaldı.