İnegölspor'da Kani Ademoğlu yeniden başkan - Haberler

TFF 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor'un yapılan olağan kongresinde mevcut başkan Kani Ademoğlu güven tazeledi. İnegölspor'un 2021-2022 sezonunda 2 Milyon 645 bin TL borcu olduğu açıklandı açıklanırken borç önümüzdeki sezona devredildi.

Beşinci Mevsim Kongre Salonunda gerçekleşen kongreye tek liste ile gidildi. Yapılan açık oylamalı seçimde Başkanlığa yeniden Kani Ademoğlu getirildi. Saygı duruşu ve istiklal marşıyla başlayan kongrede konuşan İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, "10 Ağustos 2020 tarihinde devraldığımız, pandeminin gölgesinde sıkıntılar ile başladığımız ve son zamanlardaki ekonomik çalkantılar ile sonuna getirdiğimiz bu kutsal görevimizi her zaman layıkıyla yapmaya özen gösterdik, alnımızın akı ile bugünlere getirdik, hiç kimseyi incitmedik, kırmadık, verdiğimiz bütün sözleri yerine getirmeye çalıştık" dedi.