İnegölspor, Beyoğlu Yeni Çarşı ile berabere kaldı

TFF 2. Lig'de mücadele eden İnegölspor, sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile 1-1 berabere kaldı.

İnegöl İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakemler Sinan Özcan, Ömer Akman ve Abdullah Özcan yönetti. Mücadeleye iki ekip de kontrollü başlarken, ilk gol konuk ekipten geldi. 23. dakikada gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan Emre Eren'in vuruşu ağlara gidince Beyoğlu 1-0 öne geçti. Golden sonra baskısını artıran İnegölspor, 37. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Özcan Aydın, skora denge getirdi.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada İnegölspor'dan Taner Gümüş ve Taha Recep Cebeci, Beyoğlu ekibinde ise Arda Çeşmebaşı sarı kart gören isimler oldu. - BURSA

