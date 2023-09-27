İnegölspor, Bahaddin Güneş ile sözleşme yeniledi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden İnegölspor, geçtiğimiz sezon takımda görev almış olan teknik direktör Bahaddin Güneş ve ekibiyle yeniden sözleşme imzaladı. İnegölspor Başkan Yardımcısı Serkan Deyirmenci, Bahaddin Güneş ile birlikte başarılı işler yapacaklarına inandığını belirtti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden İnegölspor, geçtiğimiz sezon takımda görev almış olan teknik direktör Bahaddin Güneş ve ekibiyle yeniden sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan İnegölspor Başkan Yardımcısı Serkan Deyirmenci, "Teklifimizi kabul ettiği için Bahaddin hocamıza teşekkür ediyorum. Bahaddin hocamızla birlikte camiamızı mutlu edecek güzel işler yapacağımıza inanıyorum" dedi.

Yeni Teknik Direktör Bahaddin Güneş ise yaptığı açıklamada, "İyi ve genç bir yönetimimiz var. Geçtiğimiz senede sorunlar yaşadık ama o dünde kaldı. İnegölspor büyük bir camia. İlçe takımı olmasına rağmen inanılmaz bir potansiyeli var. Futbolcularımız, yönetimimiz ve taraftarımızla birlikte bu kaostan nasıl çıkarız onun hesabını yapmalıyız. Oyuncuda hocada aldığının hakkını verecek. Bu şehre borcumuz var. Geçen sene cefa çektiler. Bu sene sefa çeksinler istiyorum. Zor bir gruba geldik. Ama her rakip sahada belli oluyor. Yenilmeyen bir Soma takımına gidiyoruz. Ama bizde bazı şeyleri değiştirip arkadaşça yaparsak başarılı olacağız. Yönetimimize ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Biz konuşmak yerine başarılı olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. - BURSA