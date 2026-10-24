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İnegölspor, 90. dakikada Koray Kılınç'ın golüyle Adana 01 FK ile 1-1 berabere kaldı

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İnegölspor, 90. dakikada Koray Kılınç'ın golüyle Adana 01 FK ile 1-1 berabere kaldı
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TFF 2'nci Lig'de İnegölspor, sahasında konuk ettiği Adana 01 FK ile 1-1 berabere kaldı. Geriye düşen bordo-beyazlı ekip, 90. dakikada Koray Kılınç'ın golüyle eşitliği yakalayıp sahadan 1 puanla ayrıldı.

STAT: İnegöl İlçe Stadı

HAKEMLER: Erdal Yılmaz, Akın Karabacak, Ahmet Algün Sultan Su

İNEGÖLSPOR: Harun Tekin, Mehmet Yılmaz, Oğuz Ceylan (Dk. 67 Behzat Dede), Mete Sevinç, Furkan Sakı, Orhan Aktaş (Dk. 85 Görkem Demirel), Kadir Bakırtas¸ (Dk. 82 Abdussamed Karnucu), Yusuf Tursun (Dk. 82 Uğur Çetinkaya), Hasan Hüseyin Acar, Taha Recep Cebeci (Dk. 46 Emircan Altıntaş), Koray Kılınç.

ADANA 01 FK: Taha Cengiz Demirtaş, Erkan Sasa, Emre Keleşoğlu, Ege Araç (Dk. 64 Atamer Bilgin), İshak Kurt (Dk. 86 Mikail Arslan), Hakan Demir (Dk. 74 Sıraçhan Nas), Emre Sağlık, Talha Özler, Mehmet Ali Büyüksayar (Dk. 64 Tuna Sezen), Yusuf Abdioğlu, Ali Sühan Demirel (Dk. 86 Batuhan Özduran).

GOLLER: Dk. 83 Emre Keleşoğlu ( Adana 01 FK), Dk. 90 Koray Kılınç (Sultan Su İnegölspor ).

SARI KARTLAR: Mehmet Yılmaz, Kadir Bakırtas¸, Koray Kılınç (Sultan Su İnegölspor ); İshak Kurt ( Adana 01 FK).

TFF 2'nci Lig'te İnegölspor, sahasında konuk ettiği Adana 01 FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada geriye düşen bordo-beyazlı ekip, 90. dakikada Koray Kılınç'ın attığı golle sahadan 1 puanla ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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