Polatlı 1926 Spor Kulübü: 0-0
TFF 3. Lig temsilcisi İnegöl Kafkasspor, sahasında konuk ettiği Polatlı 1926 Spor Kulübü ile 0-0 berabere kalarak puanları paylaşmayı başardı.
STAT: İnegöl İlçe
HAKEMLER: Yunus Emre Çakar, Oğuz Akyüz, Ahmet Oğuz Yılmaz
İNEGÖL KAFKASSPOR: Hüseyin Genç, Fikret Sevilgen, Serdar Eylik, Muhammed Arif Akbaş, Onur Toroman (Dk. 65 Yusuf Aydın) Metin Esmer (Dk. 65 Ali Arslan) Onur Akdoğan (Dk. 83 Batu Boğa) Ömer Faruk Aydemir, Emre Kara, Tümer Oruç (Dk. 83 Ömer Yılmaz) Mert Polat Keklik (Dk. 46 Kürşat Babamoğlu)
POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ: Muhammed Halit Birçerpanlı, Emirhan Tak, Murat Sipahioğlu, Yunus Emre Çakır, Ertuğrul Kıraç, Yağız Yolcu, Enishan Ceylan (Dk. 71 Efe Özdemir) Ömer Çiçek (Dk. 90+7 Ahmet Çarktan) Cevatcan Ekinci (Dk. 72 Burak Efe Yaz) Görkem Can Güner, Hacı Ömer Doğru (Dk. 84 Abdüssamet Yılmaz)
SARI KARTLAR: Mert Polat Keklik, Onur Akdoğan (Kafkasspor) Murat Sipahioğlu, Enishan Ceylan, Muhammed Halit Birçerpanlı (Polatlı)
