Haberler

Polatlı 1926 Spor Kulübü: 0-0

Polatlı 1926 Spor Kulübü: 0-0
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig temsilcisi İnegöl Kafkasspor, sahasında konuk ettiği Polatlı 1926 Spor Kulübü ile 0-0 berabere kalarak puanları paylaşmayı başardı.

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Yunus Emre Çakar, Oğuz Akyüz, Ahmet Oğuz Yılmaz

İNEGÖL KAFKASSPOR: Hüseyin Genç, Fikret Sevilgen, Serdar Eylik, Muhammed Arif Akbaş, Onur Toroman (Dk. 65 Yusuf Aydın) Metin Esmer (Dk. 65 Ali Arslan) Onur Akdoğan (Dk. 83 Batu Boğa) Ömer Faruk Aydemir, Emre Kara, Tümer Oruç (Dk. 83 Ömer Yılmaz) Mert Polat Keklik (Dk. 46 Kürşat Babamoğlu)

POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ: Muhammed Halit Birçerpanlı, Emirhan Tak, Murat Sipahioğlu, Yunus Emre Çakır, Ertuğrul Kıraç, Yağız Yolcu, Enishan Ceylan (Dk. 71 Efe Özdemir) Ömer Çiçek (Dk. 90+7 Ahmet Çarktan) Cevatcan Ekinci (Dk. 72 Burak Efe Yaz) Görkem Can Güner, Hacı Ömer Doğru (Dk. 84 Abdüssamet Yılmaz)

SARI KARTLAR: Mert Polat Keklik, Onur Akdoğan (Kafkasspor) Murat Sipahioğlu, Enishan Ceylan, Muhammed Halit Birçerpanlı (Polatlı)

TFF 3'üncü Lig temsilcilerinden İnegöl Kafkasspor, sahasında ağırladığı Polatlı 1926 Spor Kulübü ile 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu

İsrail'in dört bir yanı yangın yeri! İran saldırıda bir ilk yaptı
Merkez Bankası ve Borsa İstanbul'dan peş peşe kararlar! İkisi de süresiz durduruldu

Merkez Bankası Borsa İstanbul'dan peş peşe kararlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı

Erdoğan'dan Hamaney'in ölümünün ardından ilk sözler
Tüm gözler İran'a çevrilmişken Kim Jong-un'dan sürpriz bir çıkış geldi

Gözler İran'a çevrilmişken Kim'den sürpriz bir çıkış geldi
Kante'nin büyük isyanı: Her şeyi yaptık ama olmadı

Kante'nin büyük isyanı
Emekli Tuğgeneral Arslan: ABD ve İsrail sert kayaya çarptı

Emekli Tuğgeneral, Orta Doğu'daki yeni savaş için süre biçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı

Erdoğan'dan Hamaney'in ölümünün ardından ilk sözler
Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi

İran bir üssü daha vurdu! Uluslararası havalimanında alarm
''Takımı nasıl toparlayacaksınız?'' sorusuna Sadettin Saran'dan 3 kelimelik cevap

''Takımı nasıl toparlayacaksınız?'' sorusuna 3 kelimelik cevap