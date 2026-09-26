Haberler

İnegöl Kafkas, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta GMG Kastamonuspor'u 4-1 mağlup etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İnegöl Kafkas, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta GMG Kastamonuspor'u 4-1 mağlup etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2. Lig Beyaz Grup 4. hafta maçında İnegöl Kafkas, sahasında GMG Kastamonuspor'u 4-1 mağlup etti. İnegöl Kafkas'ın golleri 31, 71 ve 77. dakikalarda Batuhan Doğrukıran'dan, 86. dakikada Doğukan İnci'den geldi; Kastamonuspor'un tek golünü 51. dakikada Mert Çalışkan attı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 4. hafta maçında İnegöl Kafkas, sahasında GMG Kastamonuspor'u 4-1 mağlup etti.

Stat: İnegöl İlçe

Hakemler: Şevket Teker, Ahmet Oğuz Yılmaz, Halil Tolgahan Demir

Kafkasspor: Mustafa Güngör, Murat Fatih Türk, Kerem Paykoç, Poyraz Gelen, Hasan Bekil, Serdar Güncü, Ertuğrul Şenlikoğlu, Mansur Aykut Demirci (Ömer Yılmaz dk. 78) Ahmet Sun ( Doğukan İnci dk. 57), Onur Toroman (Kutay Kurt dk. 90), Batuhan Doğrukıran (Adnan Gülen dk. 90)

GMG Kastamonuspor: Deniz Çörtlen, Samet Tarık Güler (Enes Demirci dk. 82), Erdem Reis, Gökmen Özince, Emir Açıkgöz (Niyazi Kılıç dk. 46) Serdar Avkaroğlu, Mert Çalışkan, Kerim Temizkan (Ahmethan Köse dk. 82) Yasin Başaytaç (Oğuzhan Duman dk. 88) Doruk Parlak, Necati Bilgiç (Deniz Güngör dk. 90+3)

Goller: Batuhan Doğrukıran (dk. 31. pen, dk. 71 pen ve 77) Doğukan İnci (dk. 86) (İnegöl Kafkasspor), Mert Çalışkan (dk. 51) (Kastamonuspor)

Sarı kartlar: Mansur Demirci, Fatih Türk, Serdar Güncü, Ömer Yılmaz (İnegöl Kafkasspor), Mert Çalışkan, Doruk Paflak, Necati Bilgiç, Enes Demirci (Kastamonuspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 30 sitede yayınlandı.
Greenwood, Osimhen'i solladı! Aradaki fark dudak uçuklattı

Greenwood, Osimhen'i solladı! Artık 1 numara o
Bakan Gürlek açıkladı! Fon soruşturmasında çok sayıda kişinin mal varlığı donduruldu

Fon vurgununda çok sayıda kişiye ağır darbe
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'ye gol attı, ardından sakatlandı! Mbappe'den Real Madrid'e kötü haber

Arda Güler'e kötü haber! En az üç hafta forma giyemeyecek
Aydın'da karnından 40 kilogramlık kitle alınan 67 yaşındaki kadın: Ölümü beklerken yeniden hayata döndüm

Karnından tam 40 kilo kitle çıktı! Ölümü beklerken hayata döndü
Bu fotoğrafın anlamı çok başka! Mbappe'nin Arda Güler'in formasına bakışına dikkat

Fotoğrafı görenler aynı detaya takıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'de soykırım şebekesine tokat indi

Erdoğan, BM'de tokat yiyen Netanyahu için yeni adres verdi
Günlerdir kusuyordu! Savcı acil serviste hayatını kaybetti

Günlerdir kusuyordu! Savcı acil serviste hayatını kaybetti
Ehliyet sınavındaki adaya 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü çarptı! Kırıkkale'de 4 yaralı

Ehliyet sınavındaki araca çarpan sürücü 14 yaşında çıktı
Ankara'da görenleri şaşkına çeviren kurye! Otomobil lastiğini boynuna asıp motosiklet kullandı

Böyle taşımacılık görülmedi! Kurye lastiği boynuna astı