İnegöl Kafkas, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta GMG Kastamonuspor'u 4-1 mağlup etti

İnegöl Kafkas, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta GMG Kastamonuspor'u 4-1 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 2. Lig Beyaz Grup 4. hafta maçında İnegöl Kafkas, sahasında GMG Kastamonuspor'u 4-1 mağlup etti. İnegöl Kafkas'ın golleri 31, 71 ve 77. dakikalarda Batuhan Doğrukıran'dan, 86. dakikada Doğukan İnci'den geldi; Kastamonuspor'un tek golünü 51. dakikada Mert Çalışkan attı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 4. hafta maçında İnegöl Kafkas, sahasında GMG Kastamonuspor'u 4-1 mağlup etti.
Stat: İnegöl İlçe
Hakemler: Şevket Teker, Ahmet Oğuz Yılmaz, Halil Tolgahan Demir
Kafkasspor: Mustafa Güngör, Murat Fatih Türk, Kerem Paykoç, Poyraz Gelen, Hasan Bekil, Serdar Güncü, Ertuğrul Şenlikoğlu, Mansur Aykut Demirci (Ömer Yılmaz dk. 78) Ahmet Sun ( Doğukan İnci dk. 57), Onur Toroman (Kutay Kurt dk. 90), Batuhan Doğrukıran (Adnan Gülen dk. 90)
GMG Kastamonuspor: Deniz Çörtlen, Samet Tarık Güler (Enes Demirci dk. 82), Erdem Reis, Gökmen Özince, Emir Açıkgöz (Niyazi Kılıç dk. 46) Serdar Avkaroğlu, Mert Çalışkan, Kerim Temizkan (Ahmethan Köse dk. 82) Yasin Başaytaç (Oğuzhan Duman dk. 88) Doruk Parlak, Necati Bilgiç (Deniz Güngör dk. 90+3)
Goller: Batuhan Doğrukıran (dk. 31. pen, dk. 71 pen ve 77) Doğukan İnci (dk. 86) (İnegöl Kafkasspor), Mert Çalışkan (dk. 51) (Kastamonuspor)
Sarı kartlar: Mansur Demirci, Fatih Türk, Serdar Güncü, Ömer Yılmaz (İnegöl Kafkasspor), Mert Çalışkan, Doruk Paflak, Necati Bilgiç, Enes Demirci (Kastamonuspor)