İnegöl Kafkas Spor Kulübü şampiyon oldu, 2. Lig'e yükseldi

TFF 3. Lig 1. Grup'ta İnegöl Kafkas Spor Kulübü, sezonu Bursa Yıldırım Spor Kulübü'nü 3-1 yenerek tamamlayarak şampiyon oldu ve 2. Lig'e yükseldi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta İnegöl Kafkas Spor Kulübü, 30. ve son hafta sahasında Bursa Yıldırım Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti ve 2. Lig'e yükseldi.

İnegöl İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakemler Murat Kasap, Kenan Özcan ve Ali Rıza Öztürk yönetti. Büyük heyecana sahne olan mücadelede ilk gol konuk ekipten geldi. 40. dakikada gelişen atakta ceza sahası içine yapılan ortada Hakan Öztürk'ün kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ve Bursa Yıldırım Spor Kulübü 1-0 öne geçti.

İkinci yarıya etkili başlayan İnegöl Kafkas Spor Kulübü, 50. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mert Polat Keklik'in golüyle durumu 1-1'e getirdi. Baskısını sürdüren ev sahibi ekip, 71. dakikada penaltı kazandı. Yusuf Kaplan'ın kaleci tarafından düşürülmesi sonucu verilen penaltıda topun başına geçen Serdar Eylik, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın 83. dakikasında sahneye çıkan Tümer Oruç, meşin yuvarlağı ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmazken İnegöl Kafkas Spor Kulübü sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla şampiyonluğunu ilan eden İnegöl Kafkas Spor Kulübü, büyük bir başarıya imza atarak TFF 2. Lig'e yükseldi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
