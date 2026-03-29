İnegöl Kafkas Spor Kulübü, Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri'ni 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü

İnegöl Kafkas Spor Kulübü, 3. Lig 27. hafta maçında Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri'ni 1-0 yenerek liderliğini korudu. Maçta tek golü Dk. 78'de Emre Kara attı.

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Yasin Kalcıoğlu, Ahmet Kotan, Sadettin Ebrar Balcı,

İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ: Hüseyin Genç, Fikret Sevilgen, Hasan Bekil, Serdar Eylik, Metin Esmer, Umut Doğdu (Dk. 75 Ali Arslan) Muhammed Arif Akbaş(Dk. 38 Onur Toroman (Dk 89 Onur Akdoğan), Ömer Faruk Aydemir, Emre Kara, Tümer Oruç(Dk. 46 Kürşat Babamoğlu) Yusuf Kaplan

BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ: Yasin Davuş, Nihat Koç (Dk. 89 Muhammed Baltacı) Sezer Özmen, Arda Taşar, Utku Öztürk, Sertan Yıldız, Emre Işık, Hakan Akgül(Dk. 68 Ahmet Keleş) Durmuş Can Efe Çakmak (Dk. 77 Hacı Kosak) Emirhan Yılmaz (Dk. 77 Ali Kuçik) Onur Arı (Dk. 68 Seymen Adalı)

GOL: Dk. 78 Emre Kara (İnegöl Kafkas Spor Kulübü)

SARI KARTLAR: Metin Esmer (İnegöl Kafkas Spor Kulübü) Emirhan Yılmaz, Ahmet Keleş, Utku Öztürk(Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
