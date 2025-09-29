Haberler

Indrit Tuci'nin İlk Golü Kayserispor'a Yetmedi

Indrit Tuci'nin İlk Golü Kayserispor'a Yetmedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor'un Arnavut oyuncusu Indrit Tuci, Gençlerbirliği maçında sezonun ilk golünü attı ancak karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Arnavut oyuncusu Indrit Tuci, Gençlerbirliği maçında bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.

Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor evinde dün Gençlerbirliği ile karşılaştı. 90 dakika sonunda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan sarı kırmızılılar haftayı 1 puanla kapattı. Gençlerbirliği maçına yedek olarak başlayan ve 60. dakikada Dorukhan Toköz'ün yerine oyuna giren Indrit Tuci, karşılaşmanın 90+2. dakikasında attığı kafa golü ile skora eşitliği getiren isim oldu.

Kayserispor formasıyla çıktığı 5 maçında ilk golünü Gençlerbirliği'ne atan Indrit Tuci süre aldığı dakikalarda iyi bir performans ortaya koydu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum

Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1907 detayı bomba! Fenerbahçe Kerem ile iki sözleşme imzalamış

1907 detayı bomba! Fenerbahçe Kerem ile iki sözleşme imzalamış
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.