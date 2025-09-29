Indrit Tuci'nin İlk Golü Kayserispor'a Yetmedi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Arnavut oyuncusu Indrit Tuci, Gençlerbirliği maçında bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.

Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor evinde dün Gençlerbirliği ile karşılaştı. 90 dakika sonunda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan sarı kırmızılılar haftayı 1 puanla kapattı. Gençlerbirliği maçına yedek olarak başlayan ve 60. dakikada Dorukhan Toköz'ün yerine oyuna giren Indrit Tuci, karşılaşmanın 90+2. dakikasında attığı kafa golü ile skora eşitliği getiren isim oldu.

Kayserispor formasıyla çıktığı 5 maçında ilk golünü Gençlerbirliği'ne atan Indrit Tuci süre aldığı dakikalarda iyi bir performans ortaya koydu. - KAYSERİ