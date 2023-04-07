İnanılmaz seri son buldu! Süper Lig'i hedefleyen Karadeniz temsilcisi İzmir'de yara aldı

Spor Toto 1. Lig'de Göztepe, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz biten mücadelede ev sahibi ekip ikinci yarıda bulduğu golle maçtan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Şampiyonluğun en önemli adayı Samsunspor'un 20 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Spor Toto 1. Lig 31. hafta mücadelesinde deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup olan lider Samsunspor'un 20 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

MAMAH, GALİBİYETİ GETİRDİ

Gürsel Aksel Stadı'ndaki maçın ikinci yarısında Kenneth Mamah'ın golüyle 1-0 öne geçen Göztepe, karşılaşmayı bu skorla galip tamamlayarak 3 puana uzandı.

20 MAÇLIK SERİ SON BULDU

Ligde son yenilgisini 15 Ekim 2022'de yine İzmir'de Altınordu'ya karşı 2-1'lik skorla yaşayan Yılport Samsunspor, bu müsabakadan Göztepe maçına kadar çıktığı 20 karşılaşmada 15 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

SAMSUN, 63 PUANDA KALDI

Göztepe yenilgisiyle ligde 20 maç aradan sonra sahadan puansız ayrılan Yılport Samsunspor, 63 puanda kaldı. Karadeniz temsilcisi teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki 25. maçında 2. yenilgisinin yaşadı.

GÖZTEPE, SERİYİ 7 MAÇA ÇIKARDI

Ligde play-off hesapları yapan Göztepe, Yılport Samsunspor'u yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Yenilmezlik serisini de 7 maça çıkaran İzmir temsilcisi haftayı 47 puanla kapattı.