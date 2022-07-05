İnanılmaz ama gerçek! Ünlü boksörün çenesi dağıldı, yine de maçı bırakmadı - Haberler

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İnanılmaz ama gerçek! Ünlü boksörün çenesi dağıldı, yine de maçı bırakmadı

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Boksör Jai Opetaia'nın dünya şampiyonluğunun ikinci turunda aldığı darbenin ardından çenesi dağıldı. Jai, çenesine aldığı darbenin ciddiyetinin farkına varmadan maça devam etti. Yıldız boksör maçı kazanan taraf oldu.

Boksör Jai Opetaia'nın aldığı darbe sonrasında çene kemiği her iki yandan da kırıldı. Rakibi Mairis Briedis'e karşı maçı kazanan Opetaia, maç sonunda konuşmakta zorluk çekti.

İnanılmaz ama gerçek! Ünlü boksörün çenesi dağıldı, yine de maçı bırakmadı

2 AY SIVIYLA BESLENECEK

Daily Mirror'ın aktardığı haberde, Jai'nin koçu Wilson, olayın farkında olduğunu ancak bunu sakladığını açıkladı. Wilson, Fox Sports'a verdiği demeçte, " Önde olduğumuzu biliyordum, Jai'ye sadece 'hareket et' dedim" ifadelerini kullandı. Röntgen fotoğrafı şaşkınlık yaratan Jai, ameliyat oldu ve iki ay sıvıyla beslenecek.

İnanılmaz ama gerçek! Ünlü boksörün çenesi dağıldı, yine de maçı bırakmadı

İnanılmaz ama gerçek! Ünlü boksörün çenesi dağıldı, yine de maçı bırakmadı

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

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Yorumlar (1)

Başka Murat:

Böyle spor olmaz ya. İnsana yada hayvana zarar veren spor olmaz.

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