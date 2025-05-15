İnanılmaz! 9 puan farkla öndeydiler, 90+9'da yedikleri golle liderliği kaptırdılar

Hollanda Eredivisie 33. hafta maçında Francesco Farioli yönetimindeki Ajax, deplasmanda Groningen ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

90+9'DA YIKILDILAR

Ajax, 27. dakikada Gaaei'nin golüyle 1-0 öne geçerken, Groningen 52. dakikada Bergen ile beraberliği yakaladı. Mücadelenin 68. dakikasında Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst ile bir kez daha öne geçen Ajax, galibiyeti aldım diye sevinirken son saniyede yıkıldı. Maçın 90+9. dakikasında sahneye çıkan Blokzijl, maçı 2-2 yaptı ve takımına puanı getirdi.

9 PUAN ÖNDEYDİ ANCAK LİDERLİĞİ KAPTIRDI

Groningen ile berabere kalan Ajax, puanını 75'e yükseltti. Ligde 4 hafta önce 9 puan farkla lider olan Ajax, liderliği Heracles karşısında aldığı galibiyetle puanını 76'ya çıkaran PSV Eindhoven'a kaptırdı. Ligin son haftasında PSV, Rotterdam deplasmanına konuk olurken, Ajax kendi evinde Twente'yi ağırlayacak.