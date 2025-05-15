İnanılmaz! 9 puan farkla öndeydiler, 90+9'da yedikleri golle liderliği kaptırdılar
Hollanda Ligi'nde Ajax, Groningen deplasmanında 90+9'da yediği golle karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı ve 4 hafta önce 9 puan önde olduğu ligde son haftaya girilirken liderliği PSV'ye kaptırdı.
Hollanda Eredivisie 33. hafta maçında Francesco Farioli yönetimindeki Ajax, deplasmanda Groningen ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.
90+9'DA YIKILDILAR
Ajax, 27. dakikada Gaaei'nin golüyle 1-0 öne geçerken, Groningen 52. dakikada Bergen ile beraberliği yakaladı. Mücadelenin 68. dakikasında Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst ile bir kez daha öne geçen Ajax, galibiyeti aldım diye sevinirken son saniyede yıkıldı. Maçın 90+9. dakikasında sahneye çıkan Blokzijl, maçı 2-2 yaptı ve takımına puanı getirdi.
9 PUAN ÖNDEYDİ ANCAK LİDERLİĞİ KAPTIRDI
Groningen ile berabere kalan Ajax, puanını 75'e yükseltti. Ligde 4 hafta önce 9 puan farkla lider olan Ajax, liderliği Heracles karşısında aldığı galibiyetle puanını 76'ya çıkaran PSV Eindhoven'a kaptırdı. Ligin son haftasında PSV, Rotterdam deplasmanına konuk olurken, Ajax kendi evinde Twente'yi ağırlayacak.