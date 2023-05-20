İnancı tam! Kerem Aktürkoğlu, şampiyonluk için tarih verdi

Lider Galatasaray'ın Sivasspor'u 2-0 mağlup ettiği maçtan sonra konuşan Kerem Aktürkoğlu, gelecek hafta şampiyon olacaklarını söyledi.

"HAFTAYA İNŞALLAH ŞAMPİYONUZ"

Sivasspor maçının ardından konuşan Kerem Aktürkoğlu, "Çok önemli bir galibiyet. İki maçımız kaldı. Bu bilinçle haftaya hazırlandık. Son haftalarda, her hafta 'şampiyon olacağız' diye hazırlanıyoruz. Bu maçın önemini çok fazla biliyorduk ve ona göre hazırlandık. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarın sustuğunu hatırlamıyorum. Çok güzel ortam vardı. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Haftaya inşallah şampiyon olacağız" dedi.

"BENİM İÇİN YETER DİYE BİR ŞEY YOK"

Öte yandan sürekli kendini geliştirmeye çalıştığını belirten Kerem, "Benim için yeter diye bir şey yok. Hep kendimi geliştirmek üstüne değerlendirmeler yapıyorum. Oynadığımız dünya yıldızları hepimize bir şeyler katıyor. Saha içi, saha dışı onlardan ne öğrenebilirsek öğrenmeye çalışıyoruz. Onlar da bize yardımcı olmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"HİÇ BİR EGOSU YOK"

Mauro Icardi hakkında da konuşan Aktürkoğlu, "Bir pozisyonda pas verdiğinde 'Sana gol attırmaya çalışıyorum.' dedi. Ben de 'Ben sana attırmaya çalışıyorum.' dedim. Bir türlü o konuda anlaşamıyoruz ama birbirimize asist yapıyoruz. Çok kaliteli bir oyuncu, aynı zamanda çok iyi bir insan. Saha içinde de saha dışında da hiçbir egosu yok. Bunun meyvelerini yiyoruz. Bugün 2 gol atmak ona nasip oldu. Biz de takım olarak ona yardımcı olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.