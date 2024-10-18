İşte Süper Lig'de imza attığına pişman olan yeni transferler
Trendyol Süper Lig'de geride kalan 8 haftada en az süre alan yeni transferlerin yer aldığı 10 kişilik bir liste hazırlandı. Fenerbahçe'den 3 ismin yer aldığı listede 5 futbolcunun ise hiç süre almaması dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken, takımların yeni transferlerinden bazıları forma şansı bulmakta zorlandı. Transfermarkt verileri baz alınarak bu isimlerden 10 kişilik bir liste hazırlandı.
FENERBAHÇE'DEN 3 İSİM VAR
Trendyol Süper Lig'de geride kalan yaz döneminde önemli bonservisler ödenerek transfer edilen birçok futbolcu, yeni kulüplerinde yedek kulübesine mahkum oldu. Bu isimlerden oluşturulan ve en az süre alan yıldızların yer aldığı listede Fenerbahçe'den 3 futbolcunun yer alması dikkat çekti. Söz konusu listenin ilk 5 sırasında ise hiç şans bulamayan oyuncular bulunması da göze çarptı.
İŞTE O LİSTE
Süper Lig'de takımlarında en az süre alan yeni transferler şu şekilde;
- 10- Cenk Tosun (Fenerbahçe): 9 dakika
- 9- Levent Mercan (Fenerbahçe): 9 dakika
- 8- Muhammed Buljubasic (Çaykur Rizesepor): 6 dakika
- 7- Ömer Faruk Beyaz (RAMS Başakşehir): 3 dakika
- 6- Oğuz Aydın (Fenerbahçe): 1 dakika
- 5- Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor): 0 dakika
- 4- Gökhan Akkan (Bodrum FK): 0 dakika
- 3- Taylan Antalyalı (Bodrum FK): 0 dakika
- 2- Emre Mor (Eyüpspor): 0 dakika
- 1- Can Keleş (Beşiktaş): 0 dakika