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İmzayı atması an meselesi! Patrick Kluivert, Adana Demirspor'un başına geçiyor

İmzayı atması an meselesi! Patrick Kluivert, Adana Demirspor'un başına geçiyor

Spor Haberleri

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktörlük görevi için Hollandalı efsane Patrick Kluivert ile anlaşmaya vardı. Efsane ismin kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor.

Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Adana Demirspor, teknik direktörlük görevi için Hollandalı efsane Patrick Kluivert ile anlaşmaya vardı. Efsane ismin kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor.

MONTELLA GİTTİ, KLUIVERT GELİYOR

İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'nın ardından birçok isimle görüşen Akdeniz temsilcisi, Hollandalı efsane Patrick Kluivert ile el sıkıştı.

İŞ İMZAYA KALDI

46 yaşındaki Hollandalı teknik adam, bir aksilik çıkmaması durumunda Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü olacak.

İmzayı atması an meselesi! Patrick Kluivert, Süper Lig ekibinin başına geçiyor

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Adana Demirspor Spor Haberler

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