İmzaların atılması an meselesi! Milli futbolcudan rekor transfer

Geçen sezon ortaya koyduğu performansla birçok kulübü peşine takan 18 yaşındaki milli futbolcu Can Uzun'un yeni sezondaki adresi merak ediliyordu. Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'te yıldızı parlayan Can, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer oluyor.

RESMİ AÇIKLAMA AN MESELESİ

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Eintracht Frankfurt, Nürnberg forması giyen on numara oyuncusu Can Uzun'u kadrosuna kattı. genç yıldızın Frankfurt ile 2029'a kadar sözleşme imzalaması bekleniyor. Söz konusu transfer 24 saat içinde resmileşecek.

NÜRNBERG İÇİN REKOR TRANSFER

Haberde Frankfurt ekibinin Nürnberg'e transfer için 11 milyon euro artı bonus maddelerle 3 milyon euro ödeyeceği yazıldı. 11 milyon euroluk bedel Nürnberg tarihinin en pahalı transferi olacak. Nürnberg aynı zamanda oyuncunun sonraki satışından da yüzde 10 bedel alacak.

SEZON PERFORMANSI

Nürnberg formasını geride bıraktığımız sezon 32 maçta giyen Can Uzun, 19 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.