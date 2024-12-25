İmzaların atılması an meselesi: Fatih Terim'in yeni adresine çok şaşıracaksınız

Yunanistan ekibi Panathinaikos'tan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Fatih Terim, teknik direktörlüğe geri dönmeye hazırlanıyor. Türk futbolunun efsane ismi ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

SUUDİ ARABİSTAN'A GİDİYOR

Suudi Arabistan basınına göre Pro Lig takımlarından Al Shabab, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirmek için resmi teklifte bulundu. Söz konusu haberde; Suudi Arabistan ekibinin Terim ile anlaşmak üzere olduğu yazıldı.

TERİM'İN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Türk Futbol tarihine adını yazdıran Fatih Terim kariyerinde Ankaragücü, Galatasaray, Fiorentina, Milan ve A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırdı.