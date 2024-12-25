İmzaların atılması an meselesi: Fatih Terim'in yeni adresine çok şaşıracaksınız
Suudi Arabistan Pro Ligi ekipplerinden Al Shabab'ın Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim ile anlaşma üzere olduğunu öne sürüldü.
Yunanistan ekibi Panathinaikos'tan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Fatih Terim, teknik direktörlüğe geri dönmeye hazırlanıyor. Türk futbolunun efsane ismi ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
SUUDİ ARABİSTAN'A GİDİYOR
Suudi Arabistan basınına göre Pro Lig takımlarından Al Shabab, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirmek için resmi teklifte bulundu. Söz konusu haberde; Suudi Arabistan ekibinin Terim ile anlaşmak üzere olduğu yazıldı.
TERİM'İN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR
Türk Futbol tarihine adını yazdıran Fatih Terim kariyerinde Ankaragücü, Galatasaray, Fiorentina, Milan ve A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırdı.