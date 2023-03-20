Ali Koç, yeni sözleşmeye imza atan Altay Bayındır'ı yere göğe sığdıramadı: Örnek bir futbolcu

Fenerbahçe, 24 yaşındaki genç kalecisi Altay Bayındır'ın sözleşmesini 4 yıl uzatmıştı. Milli file bekçisi için bugün Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. Tören sonrası Altay için açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Türk futbolunda örnek bir sporcu, örnek bir futbolcu, örnek bir kişilik olmaya devam edeceğinden hiçbir şüphem yok." dedi.

Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynanan karşılaşma öncesinde sözleşmesini uzattığı ve 4 yıl daha çubuklu formayı giyecek olan Altay Bayındır için bugün de imza töreni düzenledi. Tören sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali koç açıklamalarda bulundu.

"BİRAZ GEÇ KALDIK"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Altay Bayındır için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. Ali Koç, "Altay'ın hem Fenerbahçe'de sembol olmaya hem de Türk futbolunda örnek bir sporcu, örnek bir futbolcu, örnek bir kişilik olmaya devam edeceğinden hiçbir şüphem yok." dedi.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;

"20 Mart Pazartesi sabahı Şükrü Saracoğlu Stadı'ndan sevgiler saygılar. Herkese iyi haftalar dilerim. Bugün hem Fenerbahçe için hem de şahsım adına çok özel bir imza törenimiz var. Özellikle katılmak istedim çünkü Kaptanımızla 4 yıl daha mukavelemizi uzattık. Hem camiamıza, hem Altay'a, hem Türk futboluna, Altay'ın ailesine, sevdiklerine hayırlı uğurlu olsun. Biraz geç kaldık ama sonunda 4 sene imzaladık. Önümüzdeki 4 sene içinde neler olur, artık zaman gösterecek. Bildiğim bir şey var ki Altay'ın; hem Fenerbahçe'de sembol olmaya hem de Türk futbolunda örnek bir sporcu, örnek bir futbolcu, örnek bir kişilik olmaya devam edeceğinden hiçbir şüphem yok. Altay kardeşime hayırlı uğurlu olsun. Allah hem senin hem de camiamızın her daim yolunu açık etsin."