İmza aşamasına gelindi! Gökhan Sazdağı adım adım Beşiktaş'a

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Gökhan Sazdağı'nın transferi için Beşiktaş'a transferinde müjdeli haberi verdi. Açıkalın yaptığı açıklamada, "Gökhan Sazdağı'nın transferi için Beşiktaş ile imza aşamasına geldik.'' dedi.

Süper Lig ekibi Kayserispor Başkanı Nuretttin Açıkalın, ismi Beşiktaş ile anılan Gökhan Sazdağı'nın transferi için açıklama yaptı. Nurettin Açıkalın,

''İMZA AŞAMASINA GELDİK''

Gökhan Sazdağı'nın transferinde Beşiktaş ile anlaştıklarını açıklayarak, "Gökhan Sazdağı'nın transferi için Beşiktaş ile imza aşamasına geldik." dedi.

TRANSFERİN MALİYETİ

Öte yandan transferin maliyeti de belli oldu. Beşiktaş'ın 30 yaşındaki sağ bek için Kayserispor'a 1.5 milyon euro + bonus ödeyeceği öğrenildi. Gökhan Sazdağı'nın Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

KARİYER PERFORMANSI

Kariyerinde Boluspor, Adanaspor, Hatayspor, Fatih Karagümrük, Gazişehir, Gaziantep BB, Manisaspor ve Turgutluspor Selimiye, Fenerbahçe ve Kayserispor formaları giyen deneyimli oyuncu, 354 maça çıkarken 43 gol ve 39 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Ahmet Davutoğlu: Yeter, milletle alay etmeyi bırakın

Haber Yorumlarıali tartan:

Bunu mu buldunuz aylardır bekleyerek

