İmza an meselesi! Cengiz Ünder, Süper Lig'e geri dönüyor

Marsilya'nın gözden çıkardığı Cengiz Ünder için Galatasaray devreye girdi. Fransız ekibinin milli yıldıza kulüp bulmak için çalışmalara başladığı ve sarı-kırmızılı kulüple görüşmeleri ileri boyuta taşıdığı ifade edildi. Cengiz'in de bu transfere sıcak baktığı öğrenilirken, yıldız futbolcunun menajeri de iddiaları doğruladı.

Ligue 1 ekibi Marsilya'nın başına Igor Tudor'un geçmesinin ardından gözden çıkarılan Cengiz Ünder, Galatasaray'a imza atabilir.

CENGİZ ÜNDER'DEN PARA KAZANMAK İSTİYORLAR

Sporx'in Fransız news365.fr'den aktardığı habere göre, Olimpik Marsilya Başkanı Pablo Longoria, kulübün sahibi Frank McCourt'un istediği tasarrufları sağlamak için harekete geçti. Sezon başında göreve gelen teknik direktör Igor Tudor'un görev vermediği Cengiz Ünder'den para kazanmak ve maaşını bütçeden çıkarmak için transfer arayışlarına başladı.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Pablo Longoria'nın bu gelişme üzerine Galatasaray ile masaya oturduğu ve transfer için 'ileri' seviyede görüşmeler yaptığı kaydedildi. İki kulüp arasındaki müzakerelerin çok iyi gittiği vurgulanırken, transferin bonservisle biteceği kaydedildi. Cengiz Ünder'in de transfere sıcak baktığı kaydedildi.

MENAJERİ İDDİALARI DOĞRULADI

Cengiz Ünder'in menajerlik şirket, büyük Türk kulüpleriyle devam eden görüşmeleri kabul etti. Geçen sezon Marsilya formasıyla 47 maça çıkıp 13 gol 6 asist rakamları yakalayan 25 yaşındaki Cengiz Ünder, bu sezon 17 maçta 625 dakika bulup 1 asist yapabildi. Cengiz'in düşen sürelerinde Marsilya'nın geçen sene oynadığı 4-2-3-1 ve 4-3-3 sisteminden vazgeçip, Igor Tudor ile 3'lü savunmaya dönmesi olduğu belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA MARSİLYA'YA TRANSFER OLDU

Altınordu altyapısından yetişen ve 2016 yazında 4.8 milyon euro karşılığında Başakşehir'e, 2017 yazında ise 14.25 milyon euro karşılığı Roma'ya, 2020/21'de Leicester'da geçen kiralık döneminin ardından ise 2021 yazında 8.4 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Marsilya'ya transfer oldu.