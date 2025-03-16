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İmren Alaçatıspor, Karabağlar YFK'yı 2-0 Geçti

İmren Alaçatıspor, Karabağlar YFK'yı 2-0 Geçti
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İmren Alaçatıspor, İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup'un 21. haftasında Karabağlar YFK'yı 2-0 mağlup ederek 39 puanla 4. sıradaki yerini korudu. Golün sahibi Mehmet Berkay Çakıcı, iki gol atarak takımının galibiyetine katkı sağladı.

Anakaya Lojistik İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup'un 21. haftasında İmren Alaçatıspor, deplasmanda Karabağlar YFK'yı 2-0 mağlup etti.

İmren Alaçatıspor, ilk golünü 33. dakikada, Mehmet Berkay Çakıcı'nın ayağından buldu. Mehmet Berkay Çakıcı, 38. dakikada attığı golle skoru 2-0 yaptı. Maçın ilk yarısı bu skorla sonuçlandı. Maçın ikinci yarısında her iki takım da gol bulamazken, 3 puanın sahibi İmren Alaçatıspor oldu.

İmren Alaçatıspor, bu sonuçla 39 puanla 4. sıradaki yerini korudu.

İmren Alaçatıspor, 22 Mart Cumartesi günü, saat 14.00'te Şirinyerspor'u konuk edecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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