İmren Alaçatıspor, Karabağlar YFK'yı 2-0 Geçti

Anakaya Lojistik İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup'un 21. haftasında İmren Alaçatıspor, deplasmanda Karabağlar YFK'yı 2-0 mağlup etti.

İmren Alaçatıspor, ilk golünü 33. dakikada, Mehmet Berkay Çakıcı'nın ayağından buldu. Mehmet Berkay Çakıcı, 38. dakikada attığı golle skoru 2-0 yaptı. Maçın ilk yarısı bu skorla sonuçlandı. Maçın ikinci yarısında her iki takım da gol bulamazken, 3 puanın sahibi İmren Alaçatıspor oldu.

İmren Alaçatıspor, bu sonuçla 39 puanla 4. sıradaki yerini korudu.

İmren Alaçatıspor, 22 Mart Cumartesi günü, saat 14.00'te Şirinyerspor'u konuk edecek. - İZMİR