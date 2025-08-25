Acılar içinde yerde kalan Immobile'den Genoa'ya kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Beşiktaş'tan Bologna'ya transfer olan Ciro Immobile'den takımına kötü haber geldi. İlk lig maçında acılar içinde yerde kalarak sakatlanan Ciro Immobile, yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş'ta bekleneni veremeyerek sözleşmesi feshedilen ve Serie A ekibi Bologna ile anlaşmaya varan Ciro Immobile, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta talihsiz bir sakatlık yaşadı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Serie A'nın ilk haftasında Roma ile karşılaşan Bologna'da Ciro Immobile, maça ilk 11'de başladı. 35 yaşındaki İtalyan golcü, karşılaşmanın 29. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Sağ bacağını tutarak kendisini acılar içinde yere bırakan Immobile'nin durumu belli oldu.

8 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Sky İtalia'da yer alan habere göre; Sakatlığı bulunan Ciro Immobile, yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacak.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'la Süper Lig'de 30 maça çıkma başarısı gösteren deneyimli oyuncu, bu maçlarda 15 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSazan Avcıcı:

Beter olsun, top oynamadan bjk'den paraları götürdü, hatta bu senenin bile bir kısmını aldı, haramzade futbolcu ( Bjk li değilim)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
