İmamoğlu'nun "Uğur getireceğim" dediği kulüp Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala ligden düştü

Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde sahasında Giresunspor'a 1-0 yenilen Yeni Malatyaspor bitime 6 hafta kala lige veda etti. Yeni Malatyaspor'un küme düşüşü, İBB Başkanı İmamoğlu'nun geçen yıl Malatya'ya yaptığı ziyareti ve o ziyaretteki konuşmasını tekrar gündeme getirdi.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

2021 yılının haziran ayında Malatya'yı ziyaret eden veYeni Malatyaspor kaşkolu takılan İmamoğlu, seçim otobüsünün üzerinde vatandaşlara yaptığı konuşmada "Malatya'ya her maça geldiğimde uğur getirdim. Söylemeyeyim nasıl uğurlu geldiğimi. Göreceksiniz bu dokunuştan sonra Malatyaspor çok daha başarılı olacak" ifadelerini kullanmıştı.