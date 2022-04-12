İmamoğlu'nun "Uğur getireceğim" dediği kulüp Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala ligden düştü - Haberler

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İmamoğlu'nun "Uğur getireceğim" dediği kulüp Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala ligden düştü

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Spor
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Geçen yıl Malatya'ya giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yeni Malatyaspor atkısı takmış ve "Göreceksiniz bu dokunuştan sonra Malatyaspor çok daha başarılı olacak" demişti. Malatyaspor Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala ligden düşen ilk takım oldu.

Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde sahasında Giresunspor'a 1-0 yenilen Yeni Malatyaspor bitime 6 hafta kala lige veda etti. Yeni Malatyaspor'un küme düşüşü, İBB Başkanı İmamoğlu'nun geçen yıl Malatya'ya yaptığı ziyareti ve o ziyaretteki konuşmasını tekrar gündeme getirdi.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

2021 yılının haziran ayında Malatya'yı ziyaret eden veYeni Malatyaspor kaşkolu takılan İmamoğlu, seçim otobüsünün üzerinde vatandaşlara yaptığı konuşmada "Malatya'ya her maça geldiğimde uğur getirdim. Söylemeyeyim nasıl uğurlu geldiğimi. Göreceksiniz bu dokunuştan sonra Malatyaspor çok daha başarılı olacak" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu'nun Uğur getireceğim dediği kulüp Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala ligden düştü

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Spor

Yeni Malatyaspor, Ekrem İmamoğlu, Spor, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

Hakan Arslanoglu:

İmamoğlu'nun maşallah dediği 2 saat yaşıyor, o da yoğun bakımda..

Cevap Yaz 9 36 Yayından Kaldır
Nahit Büyükdağ:

her şey çok güzel olacak dediğinden beri dünya bile mahvoldu

Cevap Yaz 23 53 Yayından Kaldır
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