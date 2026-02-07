Futbol: Trendyol 1. Lig

Haberler

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında İmaj Altyapı Vanspor, konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 3-1'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta goller 14. dakikada Serdar Gürler, 40. dakikada Hostikka, 69. dakikada Erdem Seçgin ve 90+5. dakikada Jefferson'dan geldi.

Stat: Van Atatürk

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ferhat Çalar, Burak Sami Şad

İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Jevsenak, Medeni Bingöl, Mehmet Özcan, Traore (Dk. 63 Jefferson), Hasan Bilal (Dk. 63 Bekir Can Kara), Erdem Seçgin (Dk. 9+2 Alper Emre Demirol), Hostikka (Dk. 78 Erdi Dikmen), Mamah

Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Üzeyir Ergün (Dk. 82 Efe Sarıkaya), Sinan Osmanoğlu, Erkan Kaş, Pedrinho, Serdar Gürler (Dk. 57 Burak Çoban), Fredy (Dk. 70 Aleksic), Ahmed Ildız (Dk. 57 Oğuz Gürbulak), Yusuf Erdoğan (Dk. 70 Atakan Akkaynak), Mame Thiam

Goller: Dk. 14 Serdar Gürler (Arca Çorum FK), Dk. 40 Hostikka, Dk. 69 Erdem Seçgin Dk. 90+5 Jefferson (İmaj Altyapı Vanspor)

Kırmızı kart: Dk.90+5 Sehic

Sarı kartlar: Dk. 15 Serdar Gürler (Arca Çorum FK), Dk. 48 Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Dk. 88 Çağlar Şahin Akbaba (İmaj Altyapı Vanspor)

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Spor
